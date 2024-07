Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Tempo 30 in Städten

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Tempo 30 in Städten:

"Ein Großteil der Sorgen ist unbegründet. So macht Tempo 30 Autofahren nicht viel langsamer. Studien belegen, dass der Zeitverlust gegenüber Tempo 50 bei 10 bis 20 Prozent liegt. Zudem ist die Freiheit von Autofahrern nicht gleichbedeutend mit der Freiheit aller. Schwächere Verkehrsteilnehmer wünschen sich schon lange, dass ihre Mobilitätsbedürfnisse stärker in der Gesetzgebung berücksichtigt werden. Der größte Vorteil von Tempo 30 ist deshalb die Verkehrssicherheit: Einer britischen Studie zufolge brachte die Einführung von Zonen mit einem Limit von 20 Meilen pro Stunde (was 32 km/h entspricht) etwa 40 Prozent weniger Unfälle, insgesamt weniger Tote und Schwerverletzte."/yyzz/DP/he