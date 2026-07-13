13.07.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Bahnanschlag

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Bahnanschlag:

"Besonders perfide ist, dass Gruppen wie das "Kommando Angry Birds" in Kauf nehmen, dass dabei unbeteiligte Menschen zu Schaden kommen...Dass die Signalanlagen durch den Brand nicht ausfielen und es nicht zu einem großen Unfall auf den Gleisen kam, war unfassbares Glück...Ihrem Ziel, das angeblich im Namen der Ökologie zu tun, erweisen die Extremisten damit mehr als einen Bärendienst. Auf eine Erklärung, wie genau diese Anschläge dem Klimaschutz dienen sollen, wird man lange warten - denn es gibt sie nicht. Stattdessen zielen sie genau auf die Bereiche ab, die Alternativen zum klimaschädlichen Verkehr bieten. Sie bringen Menschen also nicht nur bewusst in Gefahr, die Extremisten befördern auch noch, dass ohnehin schon gefrustete Bahn-Nutzer eher wieder ins Auto steigen - und die Skepsis gegenüber wichtigen Klimaschutzmaßnahmen steigen wird."/yyzz/DP/he

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