Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum EU-Social-Media-Verbot

FRANKFURT (ODER) - "Märkische Oderzeitung" zum EU-Social-Media-Verbot:

"Bis in die Neunzigerjahre war es üblich, dass Kinder mit rauchenden Erwachsenen im verqualmten Wohnzimmer saßen. Heutzutage ist das eher selten. Wenn auch spät, kam irgendwann die Erkenntnis, wie gesundheitsschädigend das für danebenstehende Kinder ist. Die mittlerweile Erwachsenen sind dennoch empört - zurecht. Ähnlich vorwurfsvoll dürften Kinder reagieren, bei denen die Nutzung sozialer Medien zur Kindheit dazugehörte. Seit Jahren zeichnet sich ab, welche gesundheitlichen Folgen es hat, wenn man Kinder unvorbereitet, zu früh und zu lange in den Weiten des Internets und mit den süchtig machenden Algorithmen allein lässt. Dass bisher immer noch nicht entscheidend gegengesteuert wurde, darf man Eltern, Gesellschaft und Politik durchaus vorwerfen. Umso wichtiger, dass die EU nun endlich ins Handeln kommt - nur sie kann die Plattformen in die Verantwortung nehmen und Bußgelder verhängen."/yyzz/DP/stw