|
26.05.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Kürzung beim Elterngeld
FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Kürzung beim Elterngeld:
"SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt bezeichnete das Elterngeld gar als "echte Erfolgsgeschichte moderner Familienpolitik". Eine bemerkenswerte Aussage, wenn man bedenkt, dass die Transferleistung die drei zentralen Ziele bei der Einführung 2007 krachend verfehlt hat. Mehr Kinder sollten in Deutschland geboren werden, speziell von Akademikerinnen, und die Sorgearbeit gerechter zwischen Müttern und Vätern verteilt werden. Das Resultat? Im vergangenen Jahr wurden so wenig Kinder geboren wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Mütter bezogen 2025 durchschnittlich knapp 15 Monate Elterngeld, Väter kamen nicht einmal auf vier. In der freien Wirtschaft gibt es für hohe Ausgaben zumeist eine Erfolgskontrolle. Die würde das Elterngeld nicht bestehen."/yyzz/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.100-Punkte-Marke -- DAX gewinnt kräftig -- Feiertag an US-Börsen -- Asiatische Börsen schließen stark
Der ATX konnte zum Wochenstart ein neues Rekordhoch markieren. Der DAX zeigte sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. In den USA wurde aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.