13.10.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Erbschaftsteuer

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Erbschaftsteuer:

"Die Vorzugsbehandlung von Erben großer Firmen ist in Deutschland aus dem Ruder gelaufen. 2025 erhielten 34 Personen Unternehmenswerte von 12 Milliarden Euro als Schenkung oder Erbe, zahlten darauf aber nur zwei Prozent Steuern. Erben von Wertpapieren, Immobilien oder kleinen Betrieben wurden vom Fiskus derweil kräftig zur Kasse gebeten. Ein solches Zwei-Klassen-Erbschaftssystem kann nicht recht sein. Die Erbschaftsteuer ist ein zentraler gesellschaftspolitischer Hebel zur Schaffung von mehr Chancengerechtigkeit. Der Staat kann fleißigen Bürgern das Einkommen nicht rigoros wegbesteuern, Erben großer Vermögen aber unangetastet lassen. Denn so wird das Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft unerfüllbar. Karlsruhe sollte da nochmal Hand anlegen."/yyzz/DP/stw

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