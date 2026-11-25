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25.11.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Nvidia/Huang
MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zu Nvidia/Huang:
Er wolle beim zweiten Mal ein besserer Chef sein, verspricht Nvidia-Rückkehrer Jensen Huang. Keine Todes-Verwünschungen mehr gegen Mitarbeiter, keine weiteren Affären mit Untergebenen und keine Liebeleien mit chinesischen Spioninnen, das wäre schon mal ein guter Anfang für den begnadigten Tech-Milliardär. Richtig ist seine Rückkehr dennoch. Denn Wohl und Wehe des bis vor Kurzem teuersten Konzerns der Welt hängen an seinem visionären Gründer, ohne den Chipgiganten werden die USA den Wettlauf der Supermächte bei der KI kaum gewinnen können. Nvidia ohne Huang ist wie Tesla und SpaceX ohne Musk. Amerika verdankt seine technologische Ausnahmestellung und seinen Wohlstand verrückten und oft schwierigen Genies wie ihnen. Es wäre schön, wenn auch Deutschland ein paar davon hätte./yyzz/DP/stk
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