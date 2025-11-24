|
24.11.2025 05:34:40
Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu US-Friedensplan
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Münchner Merkur" zu US-Friedensplan:
"Während in Moskau ein kühl kalkulierender Stratege mit eiserner Hand regiert, herrscht im Westen unter dem erratischen Donald Trump das reinste Chaos. Aber gibt es ihn eigentlich noch? Den Westen? Trump jedenfalls geht es primär darum, einen unliebsamen Konflikt zu beenden. Egal, was das für Europa bedeuten würde. Außerdem will er verdienen. Die USA sollen laut Plan für ihre Sicherheitsgarantien kompensiert werden. Sie würden am Wiederaufbau der Ukraine profitieren und planen mit Russland eine langfristige Wirtschaftskooperation. Nun wirkt Trump eher wie der Anwalt Moskaus."/yyzz/DP/men
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.