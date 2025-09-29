|
29.09.2025 05:34:39
Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Abschiebung von Gefährdern
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Abschiebung von Gefährdern:
"Pragmatismus oder Moral, das ist hier die Frage. Denn eigentlich gilt: Mit Terroristen wird nicht verhandelt, also auch nicht mit den Taliban. Beamte des Innenministeriums reisen aber trotzdem nach Kabul, um mit den Machthabern zu verhandeln. Das Ziel: Alexander Dobrindt will Straftäter und Gefährder aus Afghanistan abschieben. Die meisten Afghanen, die kommen, haben ein Recht zu bleiben. Dass man Gefährder und Unterstützer der Terrorregimes loswerden will, ist verständlich und richtig. Aber wie hoch darf der moralische Preis sein? Die Taliban werden sich bedanken, wenn wir ihnen potenzielle Kämpfer vor die Haustür karren. Und in anderen Ländern wird man mit Interesse registrieren, dass Deutschland offenbar doch mit Terroristen verhandelt."/yyzz/DP/he
