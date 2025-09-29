|
29.09.2025 05:34:41
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu neuen Doppelspitzen der Bayern-SPD
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu neuen Doppelspitzen der Bayern-SPD:
"Während die SPD noch an wohlfeilen Papieren zu Asyl und Migration gebastelt hat, zur Arbeitswelt und zum Wohnen, hat sich draußen bei ihrer Wählerschaft ein anderes Bild verfestigt. Lange Zeit glaubten die Sozialdemokraten auch im Freistaat, sie könnten diese Entwicklung ignorieren. Die Kluft, die sich zwischen ihrer Wählerschaft und ihrem eigenen, elitären Anspruch auftat, die sahen sie nicht. Es war und ist eine schleichende Entfremdung mit fatalen Folgen. Wer einmal enttäuscht ist, der kehrt nicht mehr zurück. Es ist ein Balanceakt, den die SPD wagen muss, die ihre verbliebenen Wähler nicht verprellen, die Verprellten aber zurückholen will. Ein erster Ansatz zeichnet sich ab, denn mit Kathrin Pollack und Uwe Kirschstein hat sie sich zwei Kommunalpolitiker als Generalsekretäre geholt, die nicht nur die fränkische Karte spielen können, sondern tatsächlich an der Basis verankert sind. So oder so: Für die bayerische SPD geht es um alles - Luft nach unten hat sie keine mehr."/yyzz/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach neuen Pharmazöllen reagieren Anleger auf US-Inflationsdaten: ATX geht im Plus ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Indizes zum Handelsende stärker -- Asiens Börsen schließen tiefer
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Freitag im Handelsverlauf in die Gewinnzone. Der DAX zeigte sich höher. Die Wall Street präsentierte sich vor dem Wochenschluss höher. Anleger in Asien trennten sich am Freitag mehrheitlich von ihren Investments.