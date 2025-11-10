Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Schwierigkeiten mit Großprojekten

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Schwierigkeiten mit Großprojekten:

Die Nürnberger Nachrichten meinen über deutsche Schwierigkeiten mit Großprojekten am Beispiel der geplanten Stadtumlandbahn (StUB) in der Montagsausgabe: "StUB und Frankenschnellweg sind Beispiele, jedes der Vorhaben steht für eine andere Verkehrsideologie. Scheitern beide, verliert die Region."