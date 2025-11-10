|
10.11.2025 05:34:39
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Elon Musk und seiner gefährlichen Macht
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Elon Musk und seiner gefährlichen Macht:
Nicht Musks Reichtum ist ein Grund zur Sorge, sondern die damit verbundene Macht von Monopolisten. Und unsere Abhängigkeit von ihnen: Ohne Microsoft, Facebook, Google, Apple und auch X sähe unsere Kommunikation ganz anders aus. Die US-Tech-Giganten halten unseren Informationsfluss mit am Laufen. Was, wenn sie das mal nicht mehr tun - aus politischen Gründen? Oder wenn sie, was sich etwa bei X schon deutlich abzeichnet, ihre Macht für politische Beeinflussung nutzen?/yyzz/DP/mis
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Wall Street höher erwartet -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street soll die Woche fester beginnen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.