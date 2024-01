Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu EU-Außenministertreffen

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu EU-Außenministertreffen:

"Was gab es unter dem Trump-Schock nicht alles an schwungvollen Reden, Europa müsse viel mehr für die eigene Sicherheit tun. Inzwischen war dafür reichlich Zeit. Wie weit die Europäer sind mit der Emanzipation in ihrer Sicherheitspartnerschaft mit den USA, wird das EU-Außenministertreffen spiegeln. Schließlich stehen die Ukraine und der Nahe Osten auf dem Programm. Ernüchternd, aber wahr: Nach der verdienstvollen Reisediplomatie des Parlamentspräsidenten Hans-Gert Pöttering vor gut 15 Jahren hat die EU im Nahen Osten keine nennenswerte Initiative mehr entwickelt. Ihr Einfluss? Minimal. Anders in der Ukraine. Daher muss die EU jetzt die Grundlagen schaffen, damit sich die Ukraine auch mit sehr viel weniger US-Unterstützung behaupten könnte."/zz/DP/he