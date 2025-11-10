|
Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zur Klimakonferenz in Belém
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zur Klimakonferenz in Belém:
Die Stimmung ist mau, die internationale Klimadiplomatie hat den Schwung von Paris verloren - aus gleich zwei gewichtigen Gründen. Zum einen hat sich die Wertigkeit des Themas geändert. Zum anderen ist der allgemeine Wille zu multinationaler Verständigung schwächer geworden. Nach dem Ende der großen Blockkonfrontation von Ost und West in den 1990er Jahren keimte für einige Jahre die Hoffnung auf immer mehr Multilateralismus. Inzwischen schwingt das Pendel zurück. Trump verspottet und bekämpft alle multilateralen Abkommen und Institutionen. Er will kein regelbasiertes internationales System./yyzz/DP/mis
