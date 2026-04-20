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20.04.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Blockade vor Hormus
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Blockade vor Hormus:
"Noch richten sich die Augen auf das Geschehen über der Wasseroberfläche. Darunter aber bahnt sich die nächste Eskalationsstufe an, auf die die Welt kaum vorbereitet ist. 99 Prozent des weltweiten Datenverkehres laufen über Glasfaserkabel auf dem Meeresgrund. Die Kabel sind so etwas wie das Rückgrat der Globalisierung, die Lebensader der modernen Menschheit. Die Furcht davor, dass der Iran auch am Meeresgrund aktiv werden könnte, wächst nahezu täglich. Die Abwehrszenarien sind begrenzt. Die Frage, wer auf der Wasseroberfläche und darunter das Sagen hat, sie gewinnt von Tag zu Tag an Bedeutung."/yyzz/DP/he
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