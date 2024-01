Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Missbrauchsstudie/Evangelische Kirche

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Missbrauchsstudie/Evangelische Kirche:

"Zunächst das Positive: Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat viel Geld in die Hand genommen für eine unabhängige Studie zum Missbrauch in ihren Reihen. Das ist aller Ehren wert, schließlich stellen sich nur wenige Institutionen so ihrer Verantwortung. Gleichwohl kommen die Ergebnisse einem Armutszeugnis für die EKD gleich. Da hat einerseits die Kooperation der Landeskirchen mit den Forschenden nicht wie geplant funktioniert. Das macht weitere Analysen nötig und ist peinlich für die EKD. Da haben es sich andererseits die Protestanten zu lange im Windschatten der katholischen Kirche bequem gemacht - im falschen Glauben, Missbrauch gebe es bei ihnen nur in Einzelfällen. Doch er ist auch in der EKD ein Massenphänomen."/scp/DP/jha