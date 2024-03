Pressestimme: 'Südkurier' zu Taurus

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Taurus:

"Offensichtlich ist nun, dass den Grünen die Koalitionsdisziplin wichtiger ist als eine effektive Waffenhilfe für die Ukraine, die sie rhetorisch zu fordern nicht müde werden. Auch die Liberalen sind in der Unterstützung für Kiew wenig glaubhaft, denn sie stellen sich hinter die windigen Argumente, mit denen Kanzler Olaf Scholz sein Nein zur Lieferung begründet. Da Scholz sich auch gegen einen Ringtausch des Taurus mit Großbritannien und Frankreich stemmt, stellt sich die Frage, ob er überhaupt noch daran interessiert ist, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert. Mit Artilleriegranaten allein wird ein Sieg Wladimir Putins nicht zu verhindern sein. Gibt es in Berlin überhaupt einen Plan für eine weitere Militärhilfe an Kiew? Das ist jedenfalls nicht zu erkennen. Derweil rücken russische Truppen täglich weiter vor."/DP/jha