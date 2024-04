Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Prozess gegen Donald Trump

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Prozess gegen Donald Trump :

"So wie das am Montag beginnende Verfahren der erste Strafprozess gegen einen Präsidenten sein wird, könnte Trump ein weiteres Mal Geschichte schreiben und als erster ehemaliger US-Präsident im Gefängnis landen. Das ist bekanntlich seine größte Angst. Was aber, wenn er freigesprochen wird? Der Republikaner würde sich ein weiteres Mal als "politischer Märtyrer" verkaufen. In einem knappen Duell mit Biden könnte ihm das vielleicht sogar zum Sieg verhelfen."/yyzz/DP/he