Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Zöllen auf chinesische E-Autos

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Zöllen auf chinesische E-Autos:

"Ein Handelskrieg zwischen den Wirtschaftsmächten sollte unbedingt vermieden werden. Denn davon hat keiner etwas. Ein Problem bekämen die deutschen Autohersteller, die sowohl in China produzieren, als auch viele Autos dorthin verkaufen. Die Unternehmen könnten selbst unter die Zollregelung fallen. Außerdem besteht die Befürchtung, dass China im Gegenzug für die Strafzölle Konzernen den Marktzugang vor Ort erschwert. Auch die Verbraucher würden nicht profitieren. Denn für sie würden vergleichsweise günstige E-Autos aus China teurer - und die Elektromobilität weiterhin nicht in Schwung kommen. Die Verkehrswende hängt eh schon am seidenen Faden. Warum zusätzlich Druck erzeugen?"/DP/jha