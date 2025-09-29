|
29.09.2025 05:34:42
Pressestimme: 'Volksstimme' zu Frauenrechte im Osten
MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Frauenrechte im Osten:
"Umfragen zeigen: Junge Frauen wählen eher linke Parteien, junge Männer eher konservativ bis rechts. Die Abwanderung der Frauen in den Westen oder größere Oststädte hinterlässt eine Lücke. Ihre Perspektiven fehlen in den Diskussionen vor Ort in den ländlichen Regionen. Rechtsextreme Parteien wie die AfD drängen in diese Lücke. Dabei verfolgt diese Partei auch Ziele, die eigentlich besonders hier in Ostdeutschland gar nicht verfangen dürften: Etwa die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. In Jahrzehnten unter großen Opfern erkämpfte Frauenrechte dürfen aber von rechten Kräften nicht einkassiert werden. Ein Blick in das Wahlprogramm der AfD sollte allen Frauen die Augen öffnen."/yyzz/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach neuen Pharmazöllen reagieren Anleger auf US-Inflationsdaten: ATX geht im Plus ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Indizes zum Handelsende stärker -- Asiens Börsen schließen tiefer
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Freitag im Handelsverlauf in die Gewinnzone. Der DAX zeigte sich höher. Die Wall Street präsentierte sich vor dem Wochenschluss höher. Anleger in Asien trennten sich am Freitag mehrheitlich von ihren Investments.