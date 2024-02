Pressestimme: 'Volksstimme' zu Medwedew-Äußerungen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Medwedew-Äußerungen:

"Kreml-Lautsprecher Dmitri Medwedew sorgt für Wirbel. Das gelingt ihm regelmäßig, wenn er mit steilen Internet-Tweets gegen die Ukraine und den Westen hetzt. Aus früheren Amtszeiten ist der trinkfreudige Medwedew unbeliebt selbst bei den Russen. Nun hat sich der Vizechef des Sicherheitsrates, wenn auch nebulös, zu den Kriegszielen Russlands geäußert. Das Putin-Regime will demnach das Land bis hinter Kiew einnehmen, so dass höchstens ein Rumpfstaat um Lemberg herum von der Ukraine übrig bliebe. Schlimm genug. Aber wehe, die Ukraine sollte siegen: Medwedew kündigt für diesen Fall Atomraketen auf Berlin, London und Washington an. Das kann nur der Fantasie des Kreml-Mannes entsprungen sein. Das andere ist beinahe ein verkapptes Verhandlungsangebot. Im Sinne Kiews wäre es, damit zu beginnen, ehe die ukrainischen Truppen vollends ins Hintertreffen geraten. Erfahrungsgemäß gehen die Russen von dort, wo sie einmal sind, nicht mehr weg."/yyzz/DP/he