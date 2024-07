MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu US-Langstreckenwaffen in Deutschland:

"Auftrag an Deutschland, so nennt Verteidigungsminister Pistorius die Stationierung von US-Marschflugkörpern hierzulande. Das klingt nach geplanter Sicherheit. Es ist jedoch ein erster Sieg Russlands im Ukraine-Krieg. Über diesen Konflikt wollte das Putin-Regime die Nato in einen neuen atomaren Rüstungswettlauf hineinziehen. Das hat der Kreml geschafft. Es rächt sich, dass der Westen einseitig auf militärische Konfrontation setzte und diplomatische Lösungen verteufelte. Damit sind wir zurück in den 1980er Jahren, der Zeit von Cruise Missiles in der Bundesrepublik und SS-20-Raketen in der DDR. Damals schien ein Nuklearkrieg jeden Tag möglich. Der Protest dagegen brachte 1981 eine halbe Million Menschen im Bonner Hofgarten zusammen. Zwei Jahre später durfte Udo Lindenburg in Ost-Berlin gegen die amerikanischen und sowjetischen Raketen in Deutschland ansingen. Das hatte sich mit der Einheit erledigt Es ist Zeit für einen neuen Udo-Auftritt."/yyzz/DP/men