Prevas (B): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Prevas (B) ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Prevas (B) die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,750 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 355,2 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 351,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at