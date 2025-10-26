26.10.2025 18:58:38

Prien in Israel: Gesellschaftliche Kontakte intensivieren

JERUSALEM (dpa-AFX) - Bildungsministerin Karin Prien ist zu einer mehrtägigen Reise in Israel eingetroffen. "Nachdem es jetzt erste Zeichen der Hoffnung für einen Frieden für Israel und den Nahen Osten gibt, ist mir besonders wichtig, dass wir möglichst schnell die zivilgesellschaftlichen Kontakte wieder intensivieren", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur bei Ankunft in Jerusalem. Das gelte insbesondere für Kinder und Jugendliche.

Das sei auch ihre Mission, sagte die CDU-Politikerin. "Ich hoffe sehr, dass es gelingt, diese schrecklichen zwei Jahre jetzt hinter uns zu lassen und jetzt wieder gemeinsam stärker in die Zukunft zu schauen." Vor rund zwei Wochen war eine Waffenruhe im Gaza-Krieg in Kraft getreten.

Was Prien während ihrer Reise plant

Prien will sich während ihrer Reise unter anderem mit dem israelischen Bildungsminister Joav Kisch und Außenminister Gideon Saar treffen. Besonders wichtig seien ihr auch die Treffen mit jungen Menschen und Holocaust-Überlebenden, sagte Prien, die selbst jüdische Wurzeln hat. An diesem Montag will sie die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besuchen./kil/DP/he

