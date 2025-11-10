Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie
WKN DE: A40STU / ISIN: US7416231022
|
10.11.2025 13:11:50
Primo Brands Expands Existing Share Repurchase Program By $50 Mln, Stock Up In Pre-Market
(RTTNews) - Primo Brands Corp. (PRMB), Monday announced authorized an increase of $50 million to the company's existing share repurchase program, raising the total authorization to $300 million.
Previously, it has repurchased approximately 4.4 million shares of its Class A common stock for approximately $97.7 million.
Following the increase, the company has approximately $202.3 million of capacity under the share repurchase program.
In the pre-market hours, PRMB is moving up 3.06 percent, to $14.84 on the New York Stock Exchange.
