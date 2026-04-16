PRINTNET: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PRINTNET lud am 14.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 9,05 JPY, nach 19,42 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PRINTNET in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,10 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,05 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at