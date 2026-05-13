Priority Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Priority Technology hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Priority Technology mit einem Umsatz von insgesamt 249,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 224,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,10 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at