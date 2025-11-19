C.T.O Aktie
WKN: 778943 / ISIN: CY0001350418
|
19.11.2025 08:03:00
programmier.bar: CTO-Special mit Fabian Hagen von Faaren
Aus seiner Bachelorarbeit wurde ein Start-up: Fabian Hagen, CTO von Faaren, erzählt, wie aus einem Uni-Projekt ein erfolgreiches Mobility-Unternehmen entstand.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu C.T.O. Public Company Ltd Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.