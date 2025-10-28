ING Group Aktie
WKN: 881111 / ISIN: NL0000303600
|
28.10.2025 08:00:00
Progress on share buyback programme
ING announced today that, as part of our €2.0 billion share buyback programme announced on 2 May 2025, in total 4,091,000 shares were repurchased during the week of 20 October 2025 up to and including 24 October 2025.Weiter zum vollständigen Artikel bei ING Groep N.V.
