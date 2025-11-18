ING Group Aktie
WKN: 881111 / ISIN: NL0000303600
|
18.11.2025 08:00:00
Progress on share buyback programme
ING announced today that, as part of our €1.1 billion share buyback programme announced on 30 October 2025, in total 2,056,087 shares were repurchased during the week of 10 November up to and including 14 November 2025.Weiter zum vollständigen Artikel bei ING Groep N.V.
