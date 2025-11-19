Progressive Aktie
WKN: 865496 / ISIN: US7433151039
|
19.11.2025 15:40:44
Progressive Posts Strong October Results As Net Income Doubles
(RTTNews) - The Progressive Corp. (PGR) on Wednesday reported strong growth for October 2025, supported by higher premiums and improved underwriting results.
Net premiums earned increased 11 percent, to $7.08 billion from $6.39 billion in October 2024.
Net income more than doubled to $85 million, compared with $41 million a year ago. Earnings per share climbed to $1.44, from $0.69 in the prior-year period.
PGR is currently trading at $227.21, up $2.33 or 1.04 percent on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!