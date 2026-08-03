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03.08.2026 06:31:29
Proto Labs präsentierte Quartalsergebnisse
Proto Labs äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 USD. Im Vorjahresviertel hatte Proto Labs 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Proto Labs in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 149,3 Millionen USD im Vergleich zu 135,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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