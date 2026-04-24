Providence Resources legte Quartalsergebnis vor

Providence Resources präsentierte am 22.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Umsatzseitig standen 0,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 12,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Providence Resources 0,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at