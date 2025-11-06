PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk äußerte sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 337,00 IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk 349,00 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 3 295,30 Milliarden IDR – das entspricht einem Zuwachs von 35,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2 426,50 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at