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03.08.2026 06:31:29
PT Barito Pacific Timber präsentierte Quartalsergebnisse
PT Barito Pacific Timber ließ sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PT Barito Pacific Timber die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 17,52 IDR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PT Barito Pacific Timber noch ein Gewinn pro Aktie von 92,32 IDR in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Barito Pacific Timber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54 576,68 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 40 472,04 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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