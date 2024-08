PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Registered A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Registered A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.07.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2024 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,72 IDR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Registered A ein EPS von -3,110 IDR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3 658,19 Milliarden IDR, während im Vorjahreszeitraum 3 551,20 Milliarden IDR ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 0,808 IDR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 3 761,68 Milliarden IDR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at