PTC Therapeutics legte Quartalsergebnis vor

PTC Therapeutics lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PTC Therapeutics -1,390 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 211,0 Millionen USD gegenüber 196,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at