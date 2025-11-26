Puerto Ventanas präsentierte Quartalsergebnisse

Puerto Ventanas präsentierte in der am 24.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,17 CLP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,12 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Puerto Ventanas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 44,20 Milliarden CLP. Im Vorjahresviertel waren 37,08 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at