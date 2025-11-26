|
26.11.2025 06:31:28
Puerto Ventanas präsentierte Quartalsergebnisse
Puerto Ventanas präsentierte in der am 24.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,17 CLP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,12 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Puerto Ventanas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 44,20 Milliarden CLP. Im Vorjahresviertel waren 37,08 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!