qbeyond informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

qbeyond hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite hat qbeyond im vergangenen Quartal 43,0 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte qbeyond 44,4 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at