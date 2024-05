Qualcomm hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Qualcomm präsentierte in der am 01.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48,16 Milliarden BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 46,49 Milliarden BRL.

Redaktion finanzen.at