Quantum Computing: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Quantum Computing hat am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Quantum Computing ein EPS von -0,470 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 233,33 Prozent auf 0,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Quantum Computing vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,110 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,730 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 83,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,68 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,37 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at