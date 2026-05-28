Quantum Secure Encryption gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Quantum Secure Encryption ließ sich am 26.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Quantum Secure Encryption die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,01 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at