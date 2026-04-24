QuantumScape: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

QuantumScape stellte am 22.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QuantumScape -0,210 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at