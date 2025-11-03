QUICK informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

QUICK lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 38,41 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte QUICK 54,18 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 8,11 Milliarden JPY gegenüber 7,58 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at