QuidelOrtho Corporation Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for QuidelOrtho Corporation (QDEL):

Earnings: -$53.8 million in Q3 vs. -$733.0 million in the same period last year. EPS: -$0.78 in Q3 vs. -$10.78 in the same period last year. Excluding items, QuidelOrtho Corporation reported adjusted earnings of $21.2 million or $0.31 per share for the period.

Revenue: $618.9 million in Q3 vs. $699.9 million in the same period last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.65 To $ 0.70 Full year revenue guidance: $ 2.52 B To $ 2.54 B