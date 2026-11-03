Quidel Aktie
WKN: 867261 / ISIN: US74838J1016
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03.11.2026 22:16:38
QuidelOrtho Corporation Q3 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for QuidelOrtho Corporation (QDEL):
Earnings: -$53.8 million in Q3 vs. -$733.0 million in the same period last year. EPS: -$0.78 in Q3 vs. -$10.78 in the same period last year. Excluding items, QuidelOrtho Corporation reported adjusted earnings of $21.2 million or $0.31 per share for the period.
Revenue: $618.9 million in Q3 vs. $699.9 million in the same period last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.65 To $ 0.70 Full year revenue guidance: $ 2.52 B To $ 2.54 B
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