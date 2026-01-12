SilverSun Technologies Aktie

WKN DE: A40D1M / ISIN: US82846H4056

12.01.2026 12:38:38

QXO Gets Additional $1.8 Bln Financing From Apollo, Temasek

(RTTNews) - QXO, Inc. (QXO), a roofing, waterproofing, and other building products distributor, Monday announced that affiliates of Apollo Global Management, Inc. (APO), a private equity firm, have increased their funding by $1.8 billion bringing the total investment in QXO to $3 billion.

Apollo, Temasek, and certain other investors have agreed to purchase convertible perpetual preferred stock or Series C Preferred Stock to fund one or more qualifying acquisitions through July 15, 2026.

Further, this commitment will extend for another 12 months if a definitive acquisition agreement is executed before the initial commitment period expires.

In pre-market activity, QXO shares were trading at $25.23, up 0.92% on the New York Stock Exchange.

