SilverSun Technologies Aktie
WKN DE: A40D1M / ISIN: US82846H4056
|
12.01.2026 12:38:38
QXO Gets Additional $1.8 Bln Financing From Apollo, Temasek
(RTTNews) - QXO, Inc. (QXO), a roofing, waterproofing, and other building products distributor, Monday announced that affiliates of Apollo Global Management, Inc. (APO), a private equity firm, have increased their funding by $1.8 billion bringing the total investment in QXO to $3 billion.
Apollo, Temasek, and certain other investors have agreed to purchase convertible perpetual preferred stock or Series C Preferred Stock to fund one or more qualifying acquisitions through July 15, 2026.
Further, this commitment will extend for another 12 months if a definitive acquisition agreement is executed before the initial commitment period expires.
In pre-market activity, QXO shares were trading at $25.23, up 0.92% on the New York Stock Exchange.
Nachrichten zu SilverSun Technologies Inc Registered Shs
|
05.11.25
|Ausblick: SilverSun Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu SilverSun Technologies Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|SilverSun Technologies Inc Registered Shs
|25,00
|1,42%