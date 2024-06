R+V schätzt Belastung durch Hochwasserschäden auf 100 Mio Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Hochwasser in Süddeutschland wird teuer für die R+V-Versicherung. "Wir gehen derzeit von Schäden bei R+V-Versicherten in Höhe von etwa 100 Millionen Euro aus", sagt R+V-Kompositvorstand Klaus Endres. Das endgültige Ausmaß stehe noch nicht fest, vor allem würden derzeit Schäden an Gebäuden gemeldet, Autos machten derzeit nur rund 5 Prozent der gemeldeten Schäden aus.

June 06, 2024 08:27 ET (12:27 GMT)