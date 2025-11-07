R S Software (India): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

R S Software (India) präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,29 INR gegenüber 1,92 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat R S Software (India) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 64,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 60,7 Millionen INR im Vergleich zu 172,0 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at