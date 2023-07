Raiffeisen KAG wird beim Fondsverkauf vom Nachhaltigkeitsthema angetrieben

Seit 2018 stieg das von der Bank verwaltete Volumen nachhaltiger Fonds von rund 3,1 Mrd. auf zuletzt 21,3 Mrd. Euro - das ist ein Plus von mehr als 580 Prozent. "Nachhaltigkeit ist gekommen, um zu bleiben", fasste KAG-Geschäftsführer Dieter Aigner die Marktsituation bei einem Pressegespräch am Dienstag zusammen.

Das steigende Interesse der Anlegerinnen und Anleger am Thema Nachhaltigkeit sei für die Raiffeisen KAG in Österreich, Italien und Deutschland ein wichtiger Wachstumstreiber. Auch in der CEE-Region (Zentral- und Osteuropa) spiele das Thema eine immer größere Rolle. "Waren 2018 in CEE nur knapp 14 Prozent nachhaltig investiert, sind mittlerweile 73 Prozent der aktuellen Assets von rund 1,4 Mrd. Euro nachhaltig veranlagt", so Michal Kustra, Geschäftsführer für die Märkte Italien und CEE.

Als weitere Entwicklung hob CEO Hannes Cizek die zunehmende Beliebtheit des Fondssparens als Vorsorgeinstrument hervor. Vor allem gemischte Fonds, die sowohl in Anleihen als auch in Aktien investieren und nach ESG-Kriterien gemanagt werden, würden stark nachgefragt. Unter ESG ("Environmental, Social and Governance") versteht man bestimmte Kriterien in Bezug auf Umweltverträglichkeit, Umgang mit Beschäftigten oder gute Unternehmensführung. Die Zahl der nach diesen Kriterien gemanagten Fondssparverträge habe sich in der Raiffeisen KAG seit 2018 mehr als versechsfacht.

Auf regulatorischer Seite sieht Aigner, der seit 2021 die Nachhaltigkeitsagenden der Raiffeisen KAG betreut, noch Verbesserungsbedarf. Die Nachhaltigkeitsanforderungen an Finanzprodukte seien vom Gesetzgeber vage formuliert. Im Bereich der Regulierung brauche es daher "einheitliche, effiziente und umsetzbare" Vorgaben. Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Datenverfügbarkeit. Es fehle oft an Daten über den CO2-Fußabdruck eines Unternehmens und wie dieser berechnet werde.

Auch bei der Staatsfinanzierung wünscht sich der Geschäftsführer ein Umdenken: "Man könnte Infrastructure-Bonds auflegen, mit denen man Pipelines finanziert oder auch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Gleichzeitig könnte das Gesundheitswesen über Social Bonds finanziert werden", zählte Aigner beispielhaft auf. "Wenn man diese Überlegungen anstellt, ergeben sich sowohl für den Kapitalmarkt als auch für den Staat und die Investoren ganz neue Möglichkeiten."

