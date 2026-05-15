Raj Television Network präsentierte Quartalsergebnisse

Raj Television Network hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,860 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 213,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 217,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,150 INR gegenüber -4,050 INR je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Raj Television Network 700,45 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 44,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,26 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at