Ramco Industries legte Quartalsergebnis vor

Ramco Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,12 INR. Im Vorjahresviertel waren 4,12 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,02 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 4,19 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 35,36 INR gegenüber 20,89 INR im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 17,92 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Ramco Industries 16,59 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at